Названы три критерия для отмены карантина в Евросоюзе

15 Апр 2020 2020-04-15T13:56:23+03:00

Еврокомиссия разработала и озвучила критерии, исходя из которых страны-участники ЕС будут отменять карантин по коронавирусу. Фото: REUTERS

Даже возможных дат отмены ограничений из-за распространения коронавируса пока что нет

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Еврокомиссия разработала и озвучила критерии, исходя из которых страны-участники ЕС будут отменять карантин по коронавирусу. Когда именно европейские государства снимут ограничения до сих пор неизвестно, сообщила апреля глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции.

Первым критерием является эпидемиологическая ситуация. Его показатели должны определить, что распространение инфекции значительно снизилось в долгосрочной перспективе. Критерий будет строиться на основе данных, например, об устойчивом сокращении количества новых случаев заражения и госпитализаций с подтверждённым диагнозом COVID-19.

- Второй критерий - наличие достаточного потенциала системы здравоохранения. Сюда входят заполняемость отделений, где проводят интенсивную терапию, количество коек в больницах, доступ к лекарствам, на которые в настоящее время наблюдается дефицит (антибиотикам, анестетикам, препаратам для реанимации и так далее), восстановление запасом вентиляторов, средств защиты от вируса и другого оборудования, - рассказала глава Еврокомиссии.

В этот же критерий Урсула фон дер Ляйен включила наличие структур первой медицинской помощи и достаточное количество врачей, облагающих должной квалификацией для эффективного лечения вирусных заболеваний.

Третьим критерием для снятия карантина стал достаточным потенциал системы мониторинга коронавирусной инфекции и контактов заразившихся с другими людьми.

- Необходимо наличие масштабных возможностей для проведения тестов, выявления болезни. И контроля над ее распространением. Важно иметь возможность отслеживать все контакты инфицированных, а также за пациентами, которые приобрели иммунитет к болезни, - заключила специалист.

Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции страны Евросоюза закрыли все свои границы. Почти все оставшиеся из бюджета этого года деньги Евросоюз направил на борьбу с распространением заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU