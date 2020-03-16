Евросоюз закроет границы для иностранцев

16 Март 2020 2020-03-16T19:27:30+03:00

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Европейская комиссия предложила частично закрыть границы стран-членов международного сообщества для иностранцев. Ограничения могут быть введены на срок до 30 дней. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает... ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она у себя в микроблоге в Twitter.

Ожидается, что мера позволит предотвратить распространение коронавируса Covid-19.

Сайт kp.ru писал, что во всех странах Евросоюза, кроме Черногории, на настоящий момент есть это заболевание. По миру больше всего зараженных в эпицентре распространения инфекции - Китая. Следом идет Италия.

В России же пациентов с Covid-19 сравнительно немного - на понедельник, 16 марта, всего 93, причем четверо из них уже выздоровели и покинули больницы. Власти страны продолжают принимать меры по борьбе с заболеванием.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU