Евросоюз закроет границы для иностранцев
Европейская комиссия предложила частично закрыть границы стран-членов международного сообщества для иностранцев. Ограничения могут быть введены на срок до 30 дней. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает... ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она у себя в микроблоге в Twitter.
Ожидается, что мера позволит предотвратить распространение коронавируса Covid-19.
Сайт kp.ru писал, что во всех странах Евросоюза, кроме Черногории, на настоящий момент есть это заболевание. По миру больше всего зараженных в эпицентре распространения инфекции - Китая. Следом идет Италия.
В России же пациентов с Covid-19 сравнительно немного - на понедельник, 16 марта, всего 93, причем четверо из них уже выздоровели и покинули больницы. Власти страны продолжают принимать меры по борьбе с заболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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