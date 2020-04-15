Число безработных россиян с начала года выросло на 44 тысячи

15 Апр 2020 2020-04-15T16:39:14+03:00

Только за одну неделю с 9 апреля безработными стали 180 тысяч человек

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В Министерстве труда рассказали о числе безработных в России. С начала года статус на безработный сменили 44 тысячи человек. Таким образом, общее число безработных, с учетом тех, кто встал на биржу труда до 2020 года, составляет 735 тысяч человек.

При этом, резкого увеличения безработицы на фоне пандемии коронавируса в России не зафиксировано.

- По данным за тот же период 2019 года число безработных было на уровне в 813 тысяч человек, - сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Пока действует режим изоляции жителям предлагают встать на биржу, не выходя из дома. Все документы можно подать онлайн. За неделю с 9 апреля более 180 тысяч россиян подали электронные заявления о признании их безработными.

ИСТОЧНИК KP.RU