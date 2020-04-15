Совещание Владимира Путина с правительством 15 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин 15 апреля проведёт совещание с членами российского правительства в режиме видеоконференции. Главной темой обсуждения станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и в долгосрочной перспективе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин проводит видеовстречу с правительством: прямая трансляция.Президент Владимир Путин проводит очередное совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции

Доклады представят министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

На совещании также будут подняты другие актуальные вопросы. Следите за прямой онлайн-трансляцией совещания Владимира Путина с правительством 15 апреля с 13:00.