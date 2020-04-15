2020-04-15T12:06:22+03:00
Политика

Совещание Владимира Путина с правительством 15 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент обсудит с кабмином развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году. Прямую онлайн-трансляцию совещания Владимира Путина с правительством смотрите 15 апреля с 13:00
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин 15 апреля проведёт совещание с членами российского правительства в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент России Владимир Путин 15 апреля проведёт совещание с членами российского правительства в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин 15 апреля проведёт совещание с членами российского правительства в режиме видеоконференции. Главной темой обсуждения станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и в долгосрочной перспективе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин проводит видеовстречу с правительством: прямая трансляция.Президент Владимир Путин проводит очередное совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции

Доклады представят министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

На совещании также будут подняты другие актуальные вопросы. Следите за прямой онлайн-трансляцией совещания Владимира Путина с правительством 15 апреля с 13:00.

Совещание Владимира Путина с правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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