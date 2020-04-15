2020-04-15T17:05:20+03:00
Общество

Путин предложил оказать помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям

Помощь будет прямой и безвозмезной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин пообещал финансовую помощь компаниямВладимир Путин пообещал финансовую помощь компаниямФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин предложил оказать пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям "прямую и безвозмездную помощь". Это будут дополнительные меры, помимо тех, что уже предложены главой государства и приняты профильными ведомствами: ранее ввели кредитные каникулы для бизнес аи граждан, отсрочку от уплаты налогов и социальных выплат.

- Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае,- сказал президент.

Для каждой компании сумма государственной поддержки будет своя - она зависит от численности работников. Рассчитывать будут из численности штата на 1 апреля. В среднем на одного сотрудника будет приходиться 12 тысяч 130 рублей . Причем плата будет ежемесячной.

Владимир Путин поручил внести в список пострадавших от пандемии компаний еще одну отрасль - торговлю непродовольственными товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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