2020-04-16T08:12:20+03:00
Происшествия

В России участились кражи продуктов

Криминолог назвал три категории людей, которые чаще решаются на подобный шаг
Елена АКИМОВА
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В России стали чаще воровать продукты питанияВ России стали чаще воровать продукты питанияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МВД подводит промежуточную статистику за то время, пока россияне находятся в режиме самоизоляции. Число уличных краж сократилось на 9,9%, а вот краж выросло на 11,2%. На фоне сложившейся ситуации, чаще всего воруют продукты питания.

Налеты на магазины и разбойные нападения, целью которых становится еда, с начала апреля фиксируют в разных регионах страны. Причем совершают данные преступления не только ранее судимые, но и обычные, когда-то законопослушные граждане.

Доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров выделяет три группы людей, которые решаются на подобный шаг.

Первая – ранее судимые. В основном это мужчины от 25 до 45 лет, неженатые, уже имеющие опыт в имущественных преступлениях.

Сейчас чтобы найти работу и получить средства на жизнь нужно прикладывать значительные усилия, к этому данная категория не приспособлена.

Бывшие уголовники не гнушаются нападать на стариков и женщин, а также чаще идут на преступления, связанные с проникновением в жилища и служебные помещения.

Вторая категория – гастарбайтеры. Это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, прибывшие из стран постсоветского пространства, неженатые, ранее не судимые.

Как правило их жертвами становятся женщины, несущие большие пакеты с продуктами.

- Что толкает приезжих совершать грабежи — понятно: у многих из них сейчас нет работы, нет денег, эти факторы подталкивают к преступлениям, — считает Александр Теохаров.

Третья категория – это обычные граждане, ранее не имевшие проблем с законом. Мужчины в возрасте от 20–35 лет, неженатые, ранее не судимые.

- Это граждане, которые либо дошли «до ручки», либо посчитали, что товар «остался без присмотра», — рассказывает собеседник «Известий».

Ранее в Казани мужчина выхватил сумку с продуктами у 80-летней пенсионерки, которая возвращалась домой из магазина. Все произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. Вскоре преступника удалось задержать, а вот женщина через два скончалась от сильных переживаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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