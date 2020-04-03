Криминал во время «чумы». Как коронавирус отразился на уровне преступности в мире

Сейчас, в условиях мировой пандемии коронавируса, бытует два мнения. Первое заключается в том, что в странах, где введены жесткие меры карантина, уровень преступности идет на спад. Во-первых, подавляющее большинство людей находятся дома и выходят на улицу в случае крайней необходимости. А это снижает шансы стать жертвой нападения. В том числе, снижается уровень дорожно-транспортных происшествий.

Во-вторых, полиция приведена в повышенную готовность. Улицы патрулируют усиленные и многочисленные наряды правоохранителей и дружинников, которые отлавливают нарушителей карантина.Вторая позиция такова: если тотальный карантин затянется надолго, то это может стать поводом для роста числа краж, грабежей, мародерства и голодных и обнищавших бунтов. Если люди потеряют источник дохода (рабочее место или накопленные сбережения), то это повлечет к увеличению преступлений.

В любом случае, криминологи сходятся во мнении, что в условиях тотального карантина непременно вырастет количество мелких краж из супермаркетов. Не исключено, что и увеличится число инцидентов, связанных с домашним насилием. Агрессоры и жертвы будут находится бок о бок 24 часа без возможности выйти на улицу. Кроме того, на уровень бытовых преступлений способен повлиять алкоголь, который воспринимается как способ максимально скрасить период самоизоляции.

«КП» разбиралась, как справляются за рубежом с преступностью в условиях тотального карантина.

ЗАПАСТИСЬ ПАТРОНАМИ И АЛКОГОЛЕМ

О росте преступности во время объявленного общенародного карантина заговорили в Британии. Там власти зафиксировали увеличение числа грабежей еще во время массовой истерии с покупкой продуктов впрок. В Лондоне произошло сразу пять нахальных ограблений магазинов. Пожалуй, самый эпичный даже попал на камеры видеонаблюдения. Там группа молодых людей разбила витрину и проникла в магазин, откуда вынесла несколько бутылок с алкоголем. Это все происходило на глазах у изумленных продавцов и покупателей.

В США местные жители, опасаясь роста преступности и случаев мародерства, массово скупают оружие и боеприпасы. Спрос за последние месяцы вырос на 222%. И это объяснимо, например, в Нью-Йорке уровень преступности вырос на 12% за первые три месяца этого года. Полиция фиксирует увеличение числа следующих преступлений: грабежей, разбойных нападений, краж со взломом, крупных краж и угона автомобилей. Особенно возросло число краж авто, прирост составил 65,5% (с 943 случаев угона до 1561). При этом правоохранители отмечают уменьшение числа убийств на 10% и изнасилований.

В некоторых странах власти пошли на беспрецедентный шаг и стали выпускать на свободу заключенных. В Италии, Колумбии и Шри-Ланке прокатились тюремные бунты. Арестанты были возмущены введенным запретом на свидания с родными и ограничением прогулок.

ПОШЛИ НА СПАД

Впрочем, на Украине власти пока рапортуют о снижении количества преступлений на треть. Карантин в незалежной ввели 12 марта и продлили до 24 апреля.

- Во-первых, многие преступники тоже понимают, что не стоит рисковать здоровьем. Во-вторых, уменьшилось количество поздних посетителей торговых центров, ресторанов и кафе. К тому же из-за того, что заведения не работают, стало меньше драк, которые раньше случались возле этих точек. В-третьих, сократилось число квартирных краж, ведь люди сидят дома, - рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Схожая история наблюдается и в Канаде. Там за март число преступлений уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Число ДТП сократилось на 32%, а нарушений ПДД - на 29%. В это же время число преступлений, связанных с мошенничеством уменьшилось на 16%. Снижение наблюдается в вопросе взломов (-45%), краж в общественном транспорте (-44%).

При этом канадская полиция фиксирует увеличение бытовых конфликтов (+22%), но это не удивляет правоохранителей. Люди проводят вместе все больше времени, от чего возникают конфликты и даже потасовки на бытовой почве.

Единственный показатель, который остается без изменений, уровень убийств.

МОШЕННИКИ УХОДЯТ В СЕТЬ

Аналитики полицейской службы Евросоюза (Европол) составили прогноз, как будет развиваться преступность в условиях мировой пандемии COVID-2019. В первую очередь, как полагают специалисты, стоит ожидать роста киберпреступлений.

В ближайшее время стоит ждать проблем с персональными данными и их утечкой. Кибермошенники будут атаковать клиентов туристических фирм, авиакомпаний и гостиниц, желающих вернуть деньги за сорвавшиеся поездки. Преступники обзванивают под видом сотрудников туркомпаний и авиакомпаний людей и предлагают оформить возврат средств. Люди чаще всего, не задумываясь, называют полные данные банковских карт и в итоге оказываются с пустым лицевым счетом.

Также кибермошенники будут создавать зеркальные сайты по доставке продуктов и медикаментов и переводу денежных средств. В Сингапуре уже произошел подобный случай, когда компания нарвалась на интернет-преступников и перечислила им более 6,5 млн евро на закупку индивидуальных средств защиты для сотрудников. Оплаченный заказ так и не был доставлен покупателю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

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