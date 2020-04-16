Биолог рассказала о последствиях коронавируса для мозга и легких
Исследователи обнаружили, что у пациентов, которые переболели тяжёлой формой коронавирусной инфекции, часто наблюдаются уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Об этом РИА Новости рассказала профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
- Даже после выздоровления молодые пациенты больше могут пробежать марафон, а более пожилые испытывают сильную одышку, даже когда просто поднимаются по лестницу. Данные последствия коронавируса наблюдаются не у всех, разумеется: им подвержены только переболевшие тяжелой формой инфекции. Даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло, - сообщила биолог.
Специалист подчеркнула, что у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции также часто наблюдается ряд неврологических симптомов. У пожилых людей после болезни может начаться спутанность сознания, дезориентация.
- Способность COVID-2019 вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Пока что не ясно, как долго такие симптомы могут длиться и как закончатся. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из больницы, остаются усталость и туман в голове, - отметила Анча Баранова.
Как сообщал сайт kp.ru последствия коронавируса сказываются на дыхательной, сердчено-сосудистой и иммунной системе. В группе риска для патологий зачастую оказываются пожилые люди. Позже у них могут возникнуть осложнения в виде инсульта и инфаркта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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