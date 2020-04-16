2020-04-16T11:26:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Биолог рассказала о последствиях коронавируса для мозга и легких

Тяжелая форма заболевания может повлечь серьезные проблемы со здоровьем в будущем
Ксения АНУФРИЕВА
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У пациентов, которые переболели тяжёлой формой коронавирусной инфекции, часто наблюдаются уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга.У пациентов, которые переболели тяжёлой формой коронавирусной инфекции, часто наблюдаются уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Исследователи обнаружили, что у пациентов, которые переболели тяжёлой формой коронавирусной инфекции, часто наблюдаются уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Об этом РИА Новости рассказала профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

- Даже после выздоровления молодые пациенты больше могут пробежать марафон, а более пожилые испытывают сильную одышку, даже когда просто поднимаются по лестницу. Данные последствия коронавируса наблюдаются не у всех, разумеется: им подвержены только переболевшие тяжелой формой инфекции. Даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло, - сообщила биолог.

Специалист подчеркнула, что у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции также часто наблюдается ряд неврологических симптомов. У пожилых людей после болезни может начаться спутанность сознания, дезориентация.

- Способность COVID-2019 вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Пока что не ясно, как долго такие симптомы могут длиться и как закончатся. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из больницы, остаются усталость и туман в голове, - отметила Анча Баранова.

Как сообщал сайт kp.ru последствия коронавируса сказываются на дыхательной, сердчено-сосудистой и иммунной системе. В группе риска для патологий зачастую оказываются пожилые люди. Позже у них могут возникнуть осложнения в виде инсульта и инфаркта.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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