Биолог рассказала о последствиях коронавируса для мозга и легких

16 Апр 2020 2020-04-16T11:26:12+03:00

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Исследователи обнаружили, что у пациентов, которые переболели тяжёлой формой коронавирусной инфекции, часто наблюдаются уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Об этом РИА Новости рассказала профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

- Даже после выздоровления молодые пациенты больше могут пробежать марафон, а более пожилые испытывают сильную одышку, даже когда просто поднимаются по лестницу. Данные последствия коронавируса наблюдаются не у всех, разумеется: им подвержены только переболевшие тяжелой формой инфекции. Даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло, - сообщила биолог.

Специалист подчеркнула, что у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции также часто наблюдается ряд неврологических симптомов. У пожилых людей после болезни может начаться спутанность сознания, дезориентация.

- Способность COVID-2019 вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Пока что не ясно, как долго такие симптомы могут длиться и как закончатся. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из больницы, остаются усталость и туман в голове, - отметила Анча Баранова.

Как сообщал сайт kp.ru последствия коронавируса сказываются на дыхательной, сердчено-сосудистой и иммунной системе. В группе риска для патологий зачастую оказываются пожилые люди. Позже у них могут возникнуть осложнения в виде инсульта и инфаркта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU