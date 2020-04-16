Россия будет производить 7 миллионов защитных масок в день

16 Апр 2020 2020-04-16T12:38:11+03:00

За сутки будет производиться около 7 миллионов средств индивидуальной защиты Фото: REUTERS

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На территории России к концу апреля будет производиться семь миллионов различных видов защитных масок в сутки. Об этом сообщает министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров на телеканале "Россия-1".

- В общей сложности в конце этого месяца мы должны выйти на производство серийных масок. За сутки будет производиться около 7 миллионов средств индивидуальной защиты, - сообщил глава ведомства.

Ранее производство медицинских масок в стране составляло 1,6 миллиона штук за один день. В стране производство масок нарастили в три раза, однако в аптеках по-прежнему наблюдается значительный дефицит этого средства защиты от вируса. Денис Мантуров ранее сообщал, что к середине апреля РФ будет производить около 4 миллионов различных типов масок в сутки.

Сайт kp.ru писал, что американский хирург Джером Адамс показал, как самостоятельно в домашних условиях изготовить маску из ткани футболки, чтобы защитить себя от возможного инфицирования коронавирусной инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU