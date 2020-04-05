Врач показал на видео, как самому сделать маску

5 Апр 2020 2020-04-05T09:24:07+03:00

Самодельный защитные маски также эффективны, как и купленный в аптеках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Защитить себя от заражения коронавирусом можно в домашних условиях

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Генеральный американский хирург Джером Адамс показал, как самостоятельно в домашних условиях изготовить маску из ткани футболки, чтобы защитить себя от возможного инфицирования коронавирусной инфекцией.

Врач доказал, что сделать защитную маску можно практически из любых тканевых вещей, в том числе из шарфов или футболок. Видеозапись, на которой специалист демонстрирует способ изготовление маски, распространил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в Facebook. На видео Адамс показал, как правильно сложить вырезанную из футболки ткань и стянуть ее обычными резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить качественную маску.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп порекомендовал согражданам не покупать специальные медицинские или хирургические маски в аптеках, чтобы оставить их профессиональным врачам из медицинских учреждений. Вместо это глава государства посоветовал пользоваться самодельными или купленными онлайн тканевыми защитными масками.

Ранее сообщалось, что в США врачи зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за одни сутки. По последним данным, на территории страны заболели уже 312 146 человек, 8499 пациентов скончались.

Напомним, сайт kp.ru вместе со специалистами-медиками рассказывал, какие маски лучше всего подходят для защиты от коронавируса, и как сшить безопасную и эффективную маску самостоятельно.

Главный хирург США показал на видео, как самому сделать маску.Сделать маску для защиты от коронавирусной инфекции можно с помощью обычной футболки и резинок для волос. Врач поделился наиболее эффективным способом самостоятельного изготовления маски.

ИСТОЧНИК KP.RU