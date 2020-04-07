Производство масок в России нарастили в три раза. Так почему же их нет в аптеках?

БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ЗА 10 КОПЕЕК!

Российское правительство, наконец-то, взялось наводить порядок с масками. Меры жесткие. Продажа населению теперь разрешена только в аптеках. Надбавка оптовиков - не больше 10%. И полный финиш: аптекам разрешается прибавить к закупочной цене только 10 копеек! То есть фактически их будут отпускать по номиналу.

Аналогичные распоряжениея касаются медицинских респираторов, марли, нетканых материалов, из которых изготавливают одноразовые маски, медицинских перчаток - короче, всего того, на чем уже успели сколотить миллионы быстро действующие (уж во всяком случае быстрее, чем власти) спекулянты.

Однако новые правила еще не успели затронуть реальную жизнь: в аптеках по-прежнему посетителей встречают плакаты «Масок нет». А вот у спекулянтов, подсуетившихся кустарей-швейников, в косметических салонах и еще черт знает где, маски есть - да только цены кусаются.

ПОСЛЕДНЯЯ МОДА «МАНУФАКТУРЫ BOSCO»

Первая мысль: да неужели мы с нашей легкой промышленностью, ивановскими ткачихами, кустарными промыслами и лихими авантюристами, покупающими на свои кровные китайские станки по производству масок, не завалим страну этими немудрящими средствами защиты?

Сперва давайте разберемся, сколько этих самых масок нам нужно. В Минпромторге осторожно отвечают: порядка 7-8 млн штук в сутки. Теоретически, может быть, конечно и больше: ведь только экономически активного населения в стране 75 млн человек (это за вычетом детей и пенсионеров). А если учесть, что доктора советуют менять несколько одноразовых масок в день... Но в реальности до десятков миллионов штук в сутки спрос, конечно, не дойдет: кто-то теперь безвылазно сидит дома, кто-то шьет себе сам, кто-то использует многоразовые респираторы.

До всей этой истории с эпидемией российские заводы выпускали 600 тысяч масок в сутки - и этого хватало за глаза. На сегодняшний день суточный выпуск перевалил, как сообщили «КП» в Минпромторге, за 2,1 млн штук — это речь об одноразовых и многоразовых медицинских масках, то есть изделий со всеми нужными сертификатами. Плюс, по оценкам того же Минпромторга, еще 2 млн масок в день производят разные индивидуалы, компании и артели, начавшие подключаться к этой работе примерно месяц назад - когда маски исчезли из аптек.

До всей этой истории с эпидемией российские заводы выпускали 600 тысяч масок в суткиФото: Олег УКЛАДОВ

Башкирское предприятие «Агидель», специализирующееся на национальных костюмах и других изделиях народного промысла, переключилось в трудный для страны момент на шитье марлевых масок. Совсем как консервные заводы в войну переходили на выпуск патронов. Ну а сейчас — тоже война. Только с вирусом. Пока несем потери.

У «Агидели» объемы небольшие — 10 тыс в сутки, как сообщила «КП» начальник швейного производства Светлана Утяшева. Но подход серьезный — маски получили медицинскую лицензию и их можно отправлять в аптеки.

В соседней Удмуртии крупнейшим производителем масок стало предприятие «Локомотив», учредителем которого является республиканская организация Всероссийского общества инвалидов. Производство запустили в рекордные сроки – буквально за полторы-две недели. В сутки производят 100-120 тысяч масок. В дальнейших планах - производство медицинских очков и защитных костюмов.

К производству защиты от вируса подключаются и текстильные гранды, например, калужская швейная фабрика «Мануфактуры Боско» - известный производитель модной одежды. Сейчас изыски побоку: 6 из 8 линий отданы под пошив масок.

- «Боско» будет производить 20 тысяч масок в день, - рассказали «КП» в Минпромторге.

Производство масок в России нарастили в три разаФото: Олег УКЛАДОВ

СПРОСИТЕ АПТЕКАРЯ

Примеров таких полно. Но тогда почему же всего этого масочного карнавала нет в аптеках?

- Когда в Китае началась эпидемия, и своих масок там уже не хватало, наши заводы стали отправлять свою продукцию туда, - рассказал «КП» владелец небольшой аптечной сети в Москве Максим (фамилию попросил не указывать). - Запасов не оставалось, видно, не думали, что и нас это коснется. Сейчас все мощности работают на больницы, поликлиники, госпредприятия. Наши основные дистрибьюторы компании Катрен, Протек и другие аптекам ничего не оставляют.

- А почему в интернете маски есть?

- А это коммерсанты или небольшие производители сбрасывают товар в оптовую продажу. Кто-то купил линию, сырье - и строчит. Никаких документов у него нет. А если и показывает, то может быть и липа: сертификат не имеет отношения к этим маскам. Еще один источник масок в интернете — неучтенка. Нормальный официальный завод часть продукции поставляет дистрибьюторам или напрямую в больницы, а кое-что — в свободное обращение. Есть просто перекупщики — прямо с завода берут и на свой риск продают в интернете.

Когда в Китае началась эпидемия, и своих масок там уже не хватало, наши заводы стали отправлять свою продукцию тудаФото: Олег УКЛАДОВ

- Ну и почему бы вам не купить для своей сети?

- Потому что неизвестно, что это за маски. Да и условия покупки — за наличные, это риск. Я пробовал — говорят, ну приезжай с деньгами в какие-то гаражи в районе Митинского рынка. Денег надо 50-70 млн руб — это две спортивные сумки. Зачем мне это? Да еще они просят выслать видео денег, а сами видео масок не присылают. В нормальном режиме у нас никогда не было ни наличных, ни предоплаты - нам поставщик всегда давал товар на реализацию, и мы перечисляли ему деньги месяца через два. Сегодняшний рынок — он для нас диковатый, как в 90-е.

Слишком переоценены маски. Сейчас все стали массово производить, закупать линии — и не кустари, а серьезные предприятия, для кого получить сертификат — не проблема. Считаю, что цены упадут: себестоимость одноразовой штампованной маски — рубль с копейками. Не может у нее отгрузочная цена быть 35 рублей.

НИ ЛЮДЕЙ, НИ СЫРЬЯ, НИ ОБОРУДОВАНИЯ?

Еще одна причина, почему уже месяц не можем завалить страну масками — нехватка сырья и оборудования. Ведь даже нынешний объем производства, который считается недостаточным, в целых три раза превосходит показатели довирусного времени.

Те же нетканые синтетические материалы, из которых шьют маски, мы импортировали из Китая. А как пришел коронавирус - поставки прекратились, китайцам самим нужно было. Правда, теперь, уверяют производители, сырье вновь начали поставлять.

То же с дополнительными производственными мощностями. Поставить новое оборудование для крупного завода — дело не скорое, говорил ранее «КП» Павел Спичаков, директор крупнейшего производителя масок в России ООО КИТ.

А еще не хватает людей. С этим, в частности столкнулась фирма HohLoon, которая раньше выпускала детскую одежду, а теперь решила помочь родному Екатеринбургу с дефицитом масок.

Часть работников уже перешли на удаленную работу. Для этого пришлось закупить дополнительное оборудование и установить его в домах у швей.

- Мы столкнулись с нехваткой рабочих кадров, - сказал корреспонденту «КП» директор предприятия Павел Морозов. - Непросто найти хорошую швею даже в таком большом городе...

БЮРОКРАТЫ МЕШАЮТ, НО НЕ ВСЕМ

Многие производители сетуют на то, что развернуться мешает обязательное получение медицинского сертификата. В основном такую позицию поддерживают небольшие предприятия с объемами до 10 тысяч масок в день. Для них действительно заплатить необходимые для лицензии несколько сотен тысяч — очень накладно. Даже при том, что в середине марта правительство смягчило условия получения сертификата — в течение 5 дней Росздравнадзор будет принимать решение о регистрации, а потом дается 5 месяцев на то, чтобы производитель подтвердил безопасность своего изделия.

Однако более крупные производители считают, что лицензирование необходимо.

- Все-таки маска на лицо надевается, мы ей дышим — я давно работаю с медоборудованием, сам получаю сертификаты и против того, чтобы так свободно, без проверок маски поступали в аптеки, - говорит «КП» учредитель ООО «ФЭСТ» Владимир Михайлов. Его компания занимается производством аптечек для автомобилистов и другого медоборудования, а недавно начала выпускать и маски. Теперь он ратует за то, чтобы запас масок обязательно включали в состав аптечек. Тогда, мол, в случае чего - и не будет такого ажиотажного спроса.

Подведем итог. За месяц с небольшим российские предприятия смогли нарастить выпуск медицинских масок в три с половиной раза. И обещают еще удвоить этот объем в течение месяца. Этого еще не достаточно, но необходимые объемы добьют импортом. Тот же Китай отправляет в Россию более 100 млн масок. И ничего зазорного в этом нет: ведь и мы отправляли в Ухань средства защиты, когда у них был пик эпидемии.

С учетом жесткого регулирования государства в российские аптеках маски должны появится к концу этой - началу следующей недели. Но теперь у предпринимателей, которые сейчас срочно вкладываются в новые производства, возникает другой вопрос: а как отбить эти инвестиции? Сейчас цены ограничены до предела, а после того, как зараза отступит, в таких количествах маски, скорее всего, вообще будут никому не нужны.

КСТАТИ

Заключенные нам помогут

- Сейчас в России медицинские одноразовые маски из нетканых материалов производят около 20 предприятий, всего в сутки в среднем изготавливается 1,6 млн таких масок, - сообщили «КП» в Минпромторге. - Плюс к этому ежесуточно производится еще 0,5 млн марлевых масок. Итого — 2,1 млн.

К 20-м числам апреля планируется выйти на суммарный объем 4 млн масок в сутки. К имеющимся 1,6 млн одноразовых масок добавится еще 400 тыс, которые произведут небольшие предприятия и предприятия ФСИН (на пошив масок срочно перешли 111 исправительных колоний - прим. ред.). А выпуск марлевых масок будет доведен до 2 млн.

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