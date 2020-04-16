Мишустин: более 500 тысяч компаний могут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией
Многие российские организации получат поддержку государства
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Более 500 тысяч компаний России смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с пандемией. Об этом 16 апреля в ходе видеоконференции с президентом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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