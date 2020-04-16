Мишустин: более 500 тысяч компаний могут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией

16 Апр 2020 2020-04-16T12:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 500 тысяч компаний России смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с пандемией. Об этом 16 апреля в ходе видеоконференции с президентом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Материал дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU