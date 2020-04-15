2020-04-15T18:26:31+03:00
Политика

Путин дал бизнесу денег на зарплаты сотрудников

Президент поручил предоставить малым и средним компаниям безвозмездные кредиты
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин перечислил на заседании правительства дополнительные меры поддержки экономики и гражданВладимир Путин перечислил на заседании правительства дополнительные меры поддержки экономики и гражданФото: REUTERS
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Государство возьмет на себя одну из главных статей расходов малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Об этом заявил Владимир Путин, перечисляя на заседании правительства дополнительные меры поддержки экономики и граждан.

- Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем, - начал с расширения «списка пострадавших». - Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Президент подчеркнул, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки.

- Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая, - отметил Путин. - Единственное обязательное требование к компании – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально выполняется, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.

Президент поручил предоставить малым и средним компаниям безвозмездные кредиты Фото: REUTERS

Президент поручил предоставить малым и средним компаниям безвозмездные кредитыФото: REUTERS

РЕГИОНАМ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО 200 МИЛЛИАРДОВ

Президент раскритиковал программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы.

- Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам, - перечислял он узкие места. - Считаю, что не менее 75 процентов объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

Глава государства поручил доработать список системообразующих предприятий «на основе внятных, чётких, объективных критериев».

- В нём должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики, - потребовал он, видимо, имея ввиду нашумевшую историю с попаданием в этот список букмекерской конторы. - Для этих компаний предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств.

Президент распорядился дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение региональных бюджетов. При этом он обратил внимание, что у регионов должна быть возможность гибко использовать эти средства, направляя их на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов. В качестве экстренной меры глава государства поручил направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей - на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработных плат.

С ВРАЧЕЙ НЕ БУДУТ БРАТЬ НДФЛ

Путин поблагодарил министра энергетики Александра Новака за вклад в заключение сделки ОПЕК+ и попросил доложить, как идет ее выполнение.

- Текущие параметры договоренностей в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета, - заявил министр. - Позавчера в режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание с нашими ведущими нефтедобывающими компаниями. Руководители российских нефтяных компаний полностью поддержали параметры новой сделки и отметили, что рынку сегодня требуются решительные меры для достижения баланса.

Во время доклада министра финансов Антона Силуанова Путин напомнил, что оговоренные доплаты медикам, работающим с больными с коронавирусом, не должны включать в себя налог на доходы физических лиц.

- Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала - 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, - напомнил он. - В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми. Для этого нужно внести изменения в нормативно-правовую базу.

Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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