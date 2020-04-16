Курс евро на 17 апреля: официальные данные ЦБ РФ

16 Апр 2020 2020-04-16T13:37:16+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс валют на 17 апреля. Евро повысился на 60,6 копейки и составил 81,27 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее вечером 15 апреля в ходе торгов на Московской бирже евро превысил 82 рубля.

Из-за пандемии коронавируса происходит падение цен на нефть. Так, 15 апреля стоимость сырья марки Brent подешевела на 7 процентов и составила 27,4 доллара за баррель. Американская марка WTI опустилась на 3 процента.

Напомним, 13 апреля была заключена сделка ОПЕК+, страны-экспортеры договорились о сокращении добычи сырья. Однако многие эксперты считают, что цены на нефть еще некоторое время будут падать.

- Мировой спрос на нефть упал примерно на треть, и новая сделка рассчитана на два года. Следовательно, эксперты ОПЕК+ считают, что в ближайшие два года ситуация со спросом будет напряженной, - рассказал kp.ru Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Он также отметил, что в ближайшие полтора месяца цены на нефть могут подняться до 40 - 45 долларов, после чего начнется новая волна снижения в район 20 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU