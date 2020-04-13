Сделка ОПЕК+ состоялась, но нефть и рубль не выросли. Почему?

Производители сырья договорились сократить добычу. Событие экстраординарное. Но на фоне не менее экстраординарных событий, связанных с коронавирусом, по-другому быть и не могло. На сколько страны планируют снизить добычу? Возможно ли это технически? И как на все это отреагирует рубль?

НАСКОЛЬКО СНИЗИТСЯ ДОБЫЧА

Другого выхода у экспортеров нефти, по сути, не было. Вопрос был лишь в том, насколько именно нужно снижать добычу и какую долю возьмет на себя каждый из производителей. Некий компромисс участники переговоров нашли. Но точной информации, какой именно объем предложения уйдет с нефтяного рынка, пока нет. Данные зарубежных СМИ, ссылающихся на источники, и представителей разных стран разнятся - от суммарных 12 до 19 млн баррелей. Все будет зависеть от того, насколько реально сократится добыча в других странах - производителях нефти.

- Относительно сокращения добычи нефтепроизводителями вне ОПЕК+ точная информация отсутствует. Изначально ОПЕК+ предлагали остальным нефтепроизводителям сократить производство на 5 млн баррелей в сутки, но по итогам переговоров G20 разные источники СМИ называют цифры от 3,7 до 10 млн, - говорит Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». - Двухлетний срок сделки дает участникам рынка сигнал, что сотрудничество между нефтепроизводителями теперь всерьез и надолго.

К примеру, страны ОПЕК+ (то есть члены картеля и Россия) договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в мае и июне этого года. Об этом говорится в итоговом сообщении на официальном сайте картеля. А затем объемы добычи будут постепенно расти. Сначала на два миллиона баррелей во второй половине 2020 года и еще на два миллиона в период с января 2021 по конец апреля 2022 года. В этот период добыча будет ниже, чем сейчас, на 5,8 млн баррелей в сутки.

- Организация ожидает, что с 1 мая совокупная мировая добыча нефти снизится примерно на 19 млн баррелей в сутки с учетом ожидаемого сокращения добычи в странах, не состоящих в ОПЕК+ (Норвегия, Канада, США и другие), - уточняют аналитики «Нордеа Банка». - С одной стороны, это весьма серьезное падение добычи сырья. С другой, спрос на нефть, по различным оценкам, также резко сократился - на 20 - 25 млн баррелей в сутки - из-за карантинных мероприятий по всему миру. Таким образом, текущая сделка не приведет к снижению запасов нефти. Они продолжат расти, но гораздо более медленными темпами.

По мнению экспертов, цены на нефть из-за этого не поднимутся, но при этом и не упадут: «Для более существенного роста котировок необходимо восстановление спроса на нефть, которое может произойти уже после того, как страны отменят карантинные мероприятия».

НЕФТЬ МОЖЕТ ЕЩЕ ПОДЕШЕВЕТЬ

- Хотя на данном этапе заявленные объемы сокращения в полной мере не перекроют излишки сырья, образовавшиеся на мировом рынке, скоординированные действия заинтересованных сторон стабилизируют цены на нефть, - считает Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ».

В то же время есть и другие оценки. Например, что страны, не входящие в ОПЕК+, не станут резко опускать добычу. Ведь для них это не обязательство, закрепленное подписью, печатью и официальным заявлением, а обычная просьба со стороны коллег. В этих условиях цена на нефть может даже упасть.

Мировой спрос на нефть упал примерно на треть, и новая сделка рассчитана на два года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не исключу, что, пока карантин в мире сохранится, цены на нефть могут просесть еще. Не забываем: пока суд да дело, пока начнётся снижение добычи ... а все нефтехранилища уже почти полностью заполнены, - говорит Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

По мнению эксперта, в эту пользу говорит тот факт, что биржи, в том числе сырьевые, безудержно росли в течение последних двух недель. И теперь рынкам нужно сбросить пар.

- Мировой спрос на нефть упал примерно на треть, и новая сделка рассчитана на два года. Следовательно, эксперты ОПЕК+ считают, что в ближайшие два года ситуация со спросом будет напряженной. Откуда в таком случае взяться эйфории после заключенного соглашения? При самом оптимистичном сценарии нефтяные цены вырастут в ближайшие полтора месяца до 40 - 45 долларов, после чего начнется новая волна снижения в район 20 долларов, - считает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

По словам эксперта, о том, что соглашение может оказаться недостаточным для стабилизации нефтяных цен, предупреждают эксперты Goldman Sachs, UBS и других банков. Тем более что страны могут хитрить и снижать добычу не так сильно и не так быстро.

СДЕЛКА БЫЛА ЖИЗНЕННО ВАЖНА, НО КАКОЙ ЦЕНОЙ?

В Кремле сделку с другими производителями нефти одобрили. В нынешних условиях выхода у нас и других добывающих стран не было. Договариваться нужно было обязательно. В противном случае «черное золото» стало бы слишком дешевым. После переполнения хранилищ приостанавливать добычу пришлось бы все равно. В то же время возникают технологические нюансы.

- Выполнение этих условий - фантастический сценарий! Технологические особенности добычи нефти в России (в отличие от Саудовской Аравии и американских сланцевиков) таковы, что остановка скважины на несколько месяцев ведет к потере этой скважины. Восстановление добычи после длительного простоя может быть просто невозможным либо слишком дорогим, - говорит Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента «Локо-Инвест».

ВОПРОС РЕБРОМ

А что с рублем теперь будет?

В понедельник ни нефть, ни рубль почти не отреагировали на сообщения об успешном завершении переговоров. Спекулянты отработали все новости еще в пятницу - общие параметры сделки были известны заранее. Теперь же все будет зависеть от того, как поведет себя нефть в ближайшие два месяца. Вероятность, что она на некоторое время снова подешевеет, действительно есть. А когда нефть опускалась до $20 - 25 за баррель, за доллар давали 80 - 83 рубля. В то же время большинство аналитиков считают, что во второй половине года нефть прочно закрепится выше $35 за баррель. А это означает, что и курс национальной валюты зафиксируется на уровне 70 - 75 рублей за доллар. Ждать возвращения «тучных лет» в ближайшие два года точно не стоит.

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