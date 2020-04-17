2020-04-17T01:44:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Кардиолог объяснил, почему трудно дышать при коронавирусе

Легкие теряют способность переводить кислород из воздуха в кровь
Юлия КЕКОВА
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С коронавирусом борются лучшие врачи мираС коронавирусом борются лучшие врачи мираФото: REUTERS
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Диагноз коронавирусная инфекция все чаще выявляется не только у граждан России, но и у жителей других стран.

Сайт kp.ru писал, что ранее с интригующим заявлением накануне выступил патологоанатом, фармаколог Александр Эдигер. Он выразил сомнение, что изменения, которые происходят в легких пациентов с COVID-19, являются воспалением. Эдигер считает, что врачи могут иметь дело не с пневмонией, а с очень специфичным поражением легких.

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили рассказал "Комсомольской правде", почему так происходит.

Кардиолог считает, что медики в первую очередь имеют дело именно с воспалением легких, которое проявляется всеми известными симптомами: лихорадкой, изменениями крови и кашлем.

- Я не знаю, проводил ли Александр Эдигер, как патологоанатом, вскрытия пациентов, но его мнение во многом основано на аналитике. Он изучает и ссылается на данные китайских ученых, которые сообщали, что вирус SARS-CoV-2 может вытеснять железо из гема, составляющей части гемоглобина, - считает Мацкеплишвили.

Таким образом, это якобы может привести к кислородному голоданию организма и повышению ферритина в крови.

- Но, это не так. При коронавирусной инфекции гипоксия возникает не из-за того, что гемоглобин в эритроцитах теряет способность переносить кислород, а потому, что человеческие легкие утрачивают возможность перевода кислорода из воздуха в кровь, и он до эритроцитов он просто не доходит, - пояснил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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