Если коронавирус вызывает не пневмонию, то что?

Новая коронавирусная инфекция задает медикам и ученым задачи, решение которым приходится искать каждый день. С интригующим сообщением выступил на днях врач-патологоанатом, фармаколог Александр Эдигер, который выразил сомнение, что те изменения, которые происходят в легких пациентов с COVID-19, являются воспалением. Как говорит Александр Эдигер, врачи имеют дело не с пневмонией, а с очень специфичным поражением легких. Кроме того Эдигер отмечает, что коронавирус поражает стенки сосудов и пищеварительный тракт, а не только клетки в легких, а также воздействует на гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром. «КП» обратилась за разъяснениями к ученому-кардиологу, профессору, члену-корреспонденту РАН, заместителю директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симону Мацкеплишвили.

- Я с большим уважением отношусь к Александру Владимировичу Эдигеру, но я с ним не согласен. Если говорить про поражение органов дыхания, то мы имеем дело именно с пневмонией, - говорит Симон Мацкеплишвили. – Изначально было известно, что легкие, действительно, это не единственная мишень для коронавируса. Он инфицирует клетки, на поверхности которых расположен определенный белок, к которому может прикрепиться своими шипами. Этим белком является ангиотензин-превращающий фермент 2, он расположен на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника и, что крайне важно, сердца. Поэтому у части пациентов (примерно 3 %) коронавирусная инфекция начинается с диареи или сопровождается ей. Более того, у многих пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем тестирование по мазку из носа и ротоглотки.

- А наличие рецептора к вирусу на кардиомиоцитах объясняет высокую частоту серьезного поражения сердца, которое наблюдается у 20-25% пациентов с COVID-19, - продолжает врач-кардиолог. – У пациентов может возникать вирусный миокардит, который серьезно усугубляет течение заболевания. Но все-таки основное место инфицирования SARS-CoV-2 – это легочный эпителий. Вирус вызывает его повреждение, к которому в дальнейшем присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому изначально пневмония протекает как вирусная, но затем развивается классическая вирусно-бактериальная пневмония.

Симон Мацкеплишвили рассказал «КП», что врачи имеют дело именно с воспалением легких, которое проявляется всеми известными симптомами: лихорадкой, изменениями крови, кашлем. И главное, абсолютно характерными для такого состояния изменениями при рентгенографии или компьютерной томографии грудной клетки.

- Я не знаю, проводил ли Александр Эдигер, как патологоанатом, вскрытия пациентов, но, как понятно из цитат в СМИ, его мнение основано на аналитике, - продолжает врач-кардиолог. – Он также ссылается на китайских ученых, которые сообщали о том, что вирус SARS-CoV-2 может вытеснять железо из гема, составляющей части гемоглобина, приводя к выраженному кислородному голоданию, повышению ферритина в крови. Это не так. При COVID-19 гипоксия возникает не потому, что гемоглобин в эритроцитах теряет способность переносить кислород, а потому, что легкие теряют способность переводить кислород из воздуха в кровь, и он до эритроцитов просто не доходит.

Поэтому, повторю, я считаю, в качестве основного проявления COVID-19 мы имеем дело с пневмонией! И это очень важно, потому что сегодня есть, скажем так, недопонимание, почему умирает такое количество людей. Многие считают, что это происходит из-за страшной и непонятной врачам болезни, которую вызывает этот коронавирус. Но на самом деле большое количество людей умирает тогда, когда врачи не успевают их лечить при массовом поступлении тяжелых пациентов с пневмонией в медицинские учреждения. Именно на это и направлены все ограничительные меры – чтобы снизить вероятность одновременного поступления большого количества пациентов, когда система здравоохранения попросту захлебывается.

Профессор Симон Мацкеплишвили подчеркнул в интервью «КП», что врачи умеют лечить осложнения, вызываемые COVID-19, в первую очередь, пневмонию. В меньшей степени получается лечить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), потому что вне зависимости от того, вызвано ли это осложнение гриппом, коронавирусом, пневмококком, сепсисом или острым панкреатитом, - это всегда крайне тяжелое состояние и прогноз при нем довольно серьезный (крайне тяжелое проявление дыхательной недостаточности, сопровождающееся развитием отека легких, нарушением внешнего дыхания и кислородным голоданием – прим. Ред.).

- Поэтому, главная задача – не допустить, чтобы пневмония осложнилась острым респираторным дистресс-синдромом! – подчеркнул врач–кардиолог. – Да, сегодня мы не умеем «уничтожать» сам вирус SARS-CoV-2 ни антителами вакцины, ни специфическими противовирусными препаратами, но это совершенно не означает, что мы не можем лечить пациентов с COVID-19, даже самых тяжелых! Мы их успешно лечим! На сегодня смертность о этого заболевания в Москве – менее 1%, а если быть точным, то и вовсе 0.7%. Что это значит? Только то, что больше 99% больных выздоравливают. И это прекрасный показатель того, что мы их лечим правильно!

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