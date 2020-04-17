В НИИ рассказали, какими средствами можно уничтожить коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T10:35:29+03:00

Если не дезинфицировать поверхности предметов, вирус на них может жить по несколько дней

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Коронавирус SARS-CоV-2 боится обыкновенной хлорки. Болезнетворные бактерии можно легко смыть с поверхности предметов. Об этом рассказал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Андрей Комиссаров.

«Коронавирус SARS-CоV-2 и его родственники эффективно уничтожаются при обработке 70% этанолом, 0,5% перекиси водорода, хлоркой. Эффективны вещества - детергенты, которые входят в состав моющих средств. А вот хлоргексидин не продемонстрировал эффективность к коронавирусу», - цитирует эксперта «Российская газета».

Также Комиссаров напомнил, что на поверхности предметов, если их не дезинфицировать, COVID-19 может жить по несколько дней. Так, исследования показали, что на пластике или стали вирус сохраняется до трех дней. Правда, со временем количество инфекционных вирусных частиц на предмете снижается. Кроме того, даже если сам вирус еще остается, снижается его способность заражать.

ИСТОЧНИК KP.RU