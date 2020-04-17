2020-04-17T11:11:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В России число погибших от коронавируса выросло до 273

За сутки выздоровели 286 пациентов, за весь период - 2 590
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число скончавшихся от коронавируса в России выросло до 273 человекЧисло скончавшихся от коронавируса в России выросло до 273 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки число погибших от коронавируса достигло 273 человек.

Также за прошедший сутки выздоровели 286 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2590.

Всего новых случаев заражения зарегистрировано 4 069. По всей стране за период эпидемии выявлено 32 тысячи заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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