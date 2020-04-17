«Пик заболеваемости придется на следующие 2-3 недели»: Вице-мэр Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о прогнозах о развитии ситуации с коронавирусом в Москве. Чиновница выступила с обращением к столичным медикам.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятней всего, придется на следующие 2-3 недели, - заявила Ракова. - В эти дни именно вы (медики, - Авт.) на передовой. На вас ложится основная нагрузка».

«Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех. От вас, как врачей. От жителей, которые будут соблюдать установленные правила. От нас, как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения».

Анастасия Ракова напомнила, что многие московские больницы сейчас перепрофилируют под лечение людей с коронавирусом.

«Но, увы, москвичи не стали меньше болеть и по-прежнему нуждаются в узкой медицинской помощи по другим профилям. Поэтому двойная нагрузка ложится на как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусной инфекцией, так и на другие больницы Москвы. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы».

По последним данным, в Москве выявили уже более 16 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1,5 тысячи человек уже выписаны. 120 пациентов скончались.

Обращение Анастасии Раковой к медицинским работникам Москвы.

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