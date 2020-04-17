2020-04-17T11:16:18+03:00
Экономика

Таможенники рассказали, какие товары стали чаще заводить в страну в условиях коронавируса

Прежде всего это лекарства
Елена АКИМОВА
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На таможне рассказали, какие товары чаще ввозят в Россию в условиях коронавирусаНа таможне рассказали, какие товары чаще ввозят в Россию в условиях коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов рассказал, какие товары стали чаще заводить Россию в условиях коронавируса.

Всего с 1 января по 8 апреля ввезено 4,5 млн тонн продовольственных товаров на сумму 6,6 млрд долларов. В прошлом году показатели были почти идентичные: 4,7 млн тонн товаров на сумму 6,6 млрд долларов.

А вот поставки лекарственных средств резко возросли. Только в первые дни было ввезено около 30 млн медицинских масок.

Часть товаров ввозят в страну в первоочередном порядке. Из 58 позиций, определенных Минпромторгом, 31 приходится на продовольственные товары. Остальные – средства личной гигиены.

- Таким товарам даем «зеленый коридор». Оформление документов на груз занимает от 1-2 часа. Если одни товары мы в ускоренном порядке пропускаем, то близкие или идентичные им товары — согласно 223 постановлению правительства РФ и решению Евразийской экономической комиссии — на время пандемии вывозить запрещено. Это продовольствие и медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, - комментирует RT Давыдов.

Всего с момента ввода ограничений таможенники задержали 3,8 млн единиц таких товаров. В одном аэропорту была выявлена партия медицинских масок, весом в полтонны.

Из Екатеринбурга в Алма-Ату пытались вывезли 9,5 тыс. медицинских перчаток, более 40 литров антисептика, свыше тысячи противоаэрозольных полумасок и обычных тканевых масок, других средств защиты.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ разослало в регионы страны письмо с разъяснениями по поводу магазинов, куда могут ходить люди во время эпидемии коронавируса. Особо подчеркивается, что поездки в гипермаркеты никто не запрещает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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