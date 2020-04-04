2020-04-04T11:45:57+03:00
Экономика

В Минпромторге пояснили, можно ли во время самоизоляции ездить в гипермаркеты не у дома

«КП» публикует полный текст документа [видео]
Дмитрий КОЗУРОВ
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Министерство промышленности и торговли РФ разослало в регионы страны письмо с разъяснениями по поводу магазинов, куда могут ходить люди во время эпидемии коронавируса.Министерство промышленности и торговли РФ разослало в регионы страны письмо с разъяснениями по поводу магазинов, куда могут ходить люди во время эпидемии коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство промышленности и торговли РФ разослало в регионы страны письмо с разъяснениями по поводу магазинов, куда могут ходить люди во время эпидемии коронавируса. Особо подчеркивается, что поездки в гипермаркеты никто не запрещает.

Многих сбила с толку формулировка, которая говорит, что закупаться можно только в торговой точке рядом с домом. Гипермаркеты, которые могут находиться вообще за чертой города в дали от жилых районов, в такую картину не вписываются.

Но согласно документу Минпромторга, россиян никто не ограничивает ближайшей к дому булочной. Наоборот, концентрацию народа в таких торговых точках нужно снизить, рассредоточить покупателей по разным магазинам. Разумеется, при условии, то торговые точки соблюдают санитарные правила и требования. Логика простая: чем больше выбор, куда отправится за продуктами, тем меньше народу соберется в одном торговом зале. Стало быть, меньше риск распространения вируса.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

Также регионам предписано не закрывать ярмарки и рынки. Их устранение только увеличит нагрузку на торговые объекты.

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Что известно о распространении коронавируса на данный момент:

- В Китае число больных выросло до 2816 человек, 81 пациент скончался. При этом состояние более 50 удалось стабилизировать, они уже выписаны из больниц.

- Китайские врачи тестируют около 30 препаратов для лечения вируса, в том числе - препараты против ВИЧ. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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