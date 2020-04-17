Правительство расширило список россиян, которые могут выехать за границу во время пандемии
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка лиц, которым можно выезжать в другие страны во время пандемии коронавируса. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, пересекать государственную границу теперь можно военнослужащим и гражданским сотрудниками российских военных баз, которые расположены в других государствах.
Также покидать Россию смогут работники атомной отрасли, которые работают над строительством ядерных объектов на иностранной территории.
Пересечь границу теперь смогут и те, кто сменяет экипаж морских судов в иностранных портах.
ИСТОЧНИК KP.RU