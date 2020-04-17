2020-04-17T11:26:52+03:00
Общество

Правительство расширило список россиян, которые могут выехать за границу во время пандемии

В распоряжение вошли служащие российских баз за рубежом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка лиц, которым можно выезжать в другие страны во время пандемии коронавируса. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, пересекать государственную границу теперь можно военнослужащим и гражданским сотрудниками российских военных баз, которые расположены в других государствах.

Также покидать Россию смогут работники атомной отрасли, которые работают над строительством ядерных объектов на иностранной территории.

Пересечь границу теперь смогут и те, кто сменяет экипаж морских судов в иностранных портах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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