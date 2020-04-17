2020-04-17T21:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 апреля 2020 года составило 3054 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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С начала эпидемии в Московской области провели свыше 90 тысяч анализовС начала эпидемии в Московской области провели свыше 90 тысяч анализовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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К утру 18 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 3526 случаев заболевания. Такие данные приводит региональный Минздрав. Статистику собирают вместе с оперативным штабом по противодействию распространения COVID-2019 в Подмосковье.

С начала эпидемии в Московской области провели свыше 90 тысяч анализов. В общей статистике учитывают уже выздоровевших - их на 18 апреля 126 пациентов, - и скончавшихся - 40 человек. Кроме того, в инфекционных клиниках Подмосковья есть больные с Московской пропиской и из других регионов страны, а также зарубежья.

Наибольшее число зараженных коронавирусом проживают в Одинцово, Люберцах, Мытищах, Красногорске и Химках. В Московской области действуют зеркальные московским меры противодействия распространения инфекции. Запрещены массовые мероприятия, действует режим полной самоизоляции.

Выходить из дома для прогулок нельзя. Можно сходить в магазин, аптеку, поехать в больницу или на работу. Разрешается выгуливать домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома. Для поездок нужно получать цифровой пропуск. Сделать это можно онлайн или по телефону. Без личного кода могут оштрафовать полицейские или другие уполномоченные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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