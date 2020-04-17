Чтобы улететь домой в разгар пандемии россияне заказывают частные самолеты

2020 год для Альфии начался с расставания с возлюбленным. Чтобы забыться, девушка бежала в туристическую Азию. Там жила подруга.

— Беззаботная жизнь, путешествия, пляж. Тусовались пару месяцев и наступил этот капец. Мы остались в Малайзии. Границы закрыты. В Куала-Лумпуре нашли хостел, которым владеет русская женщина. Разрешила остаться почти по себестоимости койки. Только фамилию не пиши, у меня мама вашу газету читает. Я сказала, что у меня все хорошо, — говорит Аля.

Туристка говорит, что они ежечасно обновляют соцсети местных дипломатов, в надежде, что появится информация о вывозных рейсах. Но пока глухо.

— Мы скооперировались с другими застрявшими россиянами в чат. Кто-то предложил снять частный самолет. Компактный самолет на 14 кресел около 550 тысяч на человека. Половина желающих сразу отвалилось, те кто остался, попросили компанию узнавать дальше. Но вылет не согласовали, страна не разрешила. Поэтому остаемся здесь. Говорят, на эвакуационный рейс билет будет стоить около 60 тысяч рублей. Некоторые постоянно агрессируют на дипломатов, дескать ничего не делают. По-моему это неправильно. Многие оказались здесь по своей воле, приехали в этом году, когда уже было известно, что в Азии вирус.

По данным российского МИД, за рубежом сейчас по меньшей мере 25 тысяч российских туристов.

НА СЧЕТАХ ОБЫЧНОГО ЗАКАЗЧИКА 40 МЛН ДОЛЛАРОВ

Коммерческий директор компании President Jet Марк Кузнецов, рассказал «Комсомольской правде», что время пандемии коронавируса спрос на бизнес-авиацию вырос. Его фирма занимается брокерством деловых бортов и оперирует несколькими бизнесджетами. Но спрос не означает, что стало больше рейсов. Воспользовались услугами только 5% из тех, кто ранее никогда не летал бизнес-авиацией, а теперь решил эвакуировать себя из-за рубежа.

— Ожидания разбиваются о ценник. У среднестатистического заказчика бизнес-авиации валютное состояние от 30-40 миллионов. Кто они и чем занимаются — не могу разглашать. Это состоятельные люди, которые могли позволить себе перелет бизнесджетом, просто до этого не пользовались ими. В основном летели из Европы и туристической Азии. Эвакуационные рейсы — это не те рейсы, на которых можно заработать. Я бы назвал это социальной ответственностью бизнеса: перелет по минимально возможной цене, учитывая ситуацию. Вывозить людей очень тяжело. Множество переговоров, нервов и отказов в разрешениях: как на вывоз, так и на ввоз, — говорит собеседник.

Столь высокая цена перелета обусловлена тем, что борт летит за туристами в далекую страну пустым. Но дисконт за это не положен — топливо, работа экипажа, эксплуатация самолета. Самолет дезинфицируется до и после рейса. Экипаж не покидает борта — поэтому им не нужно находится в карантине по возвращению.

НАШИ ЗАКАЗЫВАЮТ СТЮАРДЕСС, АМЕРИКАНЦЫ БЕРУТ ФАСТФУД

Бизнес-авиация — это не только самолеты до 15 мест, но и привычные гражданские лайнеры. Отправить сотрудников на семинар, форум, корпоратив, спортсменов на игру или перебазировать цирк в другую страну — задачи деловой авиации.

Летает бизнес-авиация из отдельных терминалов, которые, есть во всех больших аэропортах. В Москве, например, это Внуково-3 и терминал A Шереметьево. В терминале деловой авиации пара магазинов Duty free и небольшой зал ожидания. Клиенты, как правило, прибывают под самый вылет: получить посадочный, пройти контроль и сесть на борт. Проход одного человека стоит около 200-300 евро — эта цена включена в стоимость перелета.

— На совсем маленьких бортах стюардессы — только по запросу заказчика. Питание и напитки везде. Можно заказать еду из вашего любимого ресторана или воспользоваться кухней аэропорта. В Европе и Америке относятся проще — не заказывают стюардесс на короткие перелеты, могут взять фастфуд на борт. В России клиент любит сервис по высшему разряду. На Западе — главное оперативность.

КСТАТИ

Обследуют ли деловых пассажиров на коронавирус

В пресс-службах Шереметьево и Внуково (в последнем обслуживают еще и высших лиц государства) рассказали, что в VIP-терминалах оборудованы точно такие же пункты досмотра международных рейсов медиками. По прилету, пассажирам измеряют температуру, они сдают анкету Роспотребнадзору. Если градусник показал выше 37.3 — берут мазок на COVID-2019 и принудительно госпитализируют.

МНЕНИЕ

Не осуждайте застрявших за границей

— Самолетам бизнес-авиации всегда тяжелее получить разрешение на перелет, чем регулярному рейсу. В современных реалиях это еще сложнее, — говорит эксперт в сфере авиаперевозок Олег Ежков. — С некоторыми из стран, где сейчас наши граждане, у России либо нет дипломатических отношений, либо они развиты не так сильно из-за удаленности территорий. Поэтому получение разрешения на полет — почти невыполнимая задача во время пандемии. Набрать в некоторых местах 250 пассажиров не получится. А везти через океан 15 человек очень дорого. На мой взгляд, лучший вариант сейчас оказывать финансовую помощь. Причем для каждой страны определить свой размер выплаты, исходят из местных цен (сейчас это 1600/2400 рублей на ребенка/взрослого в сутки).

Думаю не стоит грести всех под одну гребенку: не все бездумно уехали в отпуск в разгар эпидемии. У кого-то так сложилась семейная жизнь. Но сейчас, когда в мире неспокойно — люди захотели вернуться на родину, где им кажется будет безопасно. Не забывайте, что не во всех странах к приезжим относятся доброжелательно.

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Пять фактов про бизнес-авиацию

1. Изначально люксового налета было немного. Создавали, чтоб оперативно решать деловые вопросы. Могли отправить инженера в удаленные уголки, так как если предприятие там простаивает, это выйдет дороже. Бизнес-авиации пришла к нам в начале 90-х. Первыми пассажирами стали олигархи новой России.

2. За границей сфера развита лучше: больше аэропортов и самолетов, меньше ограничений. За рубежом и цены ниже — самолетов, авиакомпаний гораздо больше. На Западе отношение к услуге, как к заказу такси онлайн. У нас клиент более требователен. Поэтому с ним работает менеджер компании, контролирует выполнение пожеланий, от любимых ресторанов и терминалов до самолетов или даже экипажей.

3. Самолет — самая дорогая игрушка в мире. Покупают его только глобальные компании или крупнейшие бизнесмены. Год владения большим бортом стоит до 2 млн евро. Плюс цена самолета: на 15 пассажиров в среднем 40 млн евро. Проще купить свой самолет и дать право авиа бизнесу перепродавать борт, пока он не требуется. Для владельца это не столько способ заработка, сколько возможность снизить расходы. Поэтому все что нужно для бизнеса — мобильник и ноутбук. Компании принимают заявки, ищут борт и перепродают его заказчику.

4. Полет из Москвы в Европу самолета на 10-15 мест — порядка 30-40 тысяч евро. Компактный на 6-8 мест будет стоить раза в два дешевле. Однако в России такие самолеты практически не используют из-за малой дальности полета — страна большая. Турция — любимое направление не только обычных туристов, но и корпоративных рейсов. Отправить туда большой самолет стоит от 100 тысяч евро. Цена не меняется от количества пассажиров.

5. Большой самолет не может стоять в аэропорту больше трех суток. А в горячий сезон — не более дня! Исключительно по экономическим причинам. Борт должен быть в воздухе максимальное количество времени. Пока стоит на земле — он как счетная машинка, которая постоянно тратит деньги: стоянка, упущенное время, за которое мог бы перевезти кого-то, а значит заработать.