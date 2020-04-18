Цифровые коды для поездок на такси в Москве в период самоизоляции: как получить, где будут действовать, будут ли штрафы

18 Апр 2020 2020-04-18T12:51:41+03:00

Чтобы передвигаться по Москве на такси в период самоизоляции, нужен цифровой код

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В столице продолжаются ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. С 15 апреля заработала система цифровых пропусков для поездок по Москве. По итогам первых дней передвижений по городу на транспорте сократилось более чем на 500 тысяч человек. В целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Проверка пропусков проводится в ручном режиме, поэтому она выборочная. Чтобы наладить автоматизированную систему вводятся дополнительные меры. В частности, владельцам машин нужно внести номер авто на сайте mos.ru (в ближайшее время этот сервис появится).

А как передвигаться на такси? Для этого необходимо накануне поездки получать цифровые коды.

С 15 апреля заработала система цифровых пропусков для поездок по Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Стоит объяснить, что передвигаться по городу без оформления пропуска разрешено военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и другим обладателям удостоверений государственного образца (в их числе и журналисты). Однако и им сейчас нужно зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Данная мера вводится в действие с 22 апреля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU