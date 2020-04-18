2020-04-18T13:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Как и кому можно пользоваться метро в Москве в период самоизоляции: номер "Тройки" нужно указать при оформлении пропуска

Рассказываем, как и кому можно пользоваться метро в Москве в период самоизоляции
Александр РОГОЗА@rogozavr
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С 22 апреля в Москве вступят в силу дополнительные правила, касающиеся пропускного режима.С 22 апреля в Москве вступят в силу дополнительные правила, касающиеся пропускного режима.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 22 апреля в Москве вступят в силу дополнительные правила, касающиеся пропускного режима. Напомним, в российской столице перемещаться на общественном и личном транспорте можно только с цифровыми пропусками. С разъяснением - как и кому можно пользоваться метро в Москве в период самоизоляции - выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

1. Итак, с 22 апреля для проезда во всех видах общественного транспорта Москвы можно будет использовать только электронные карты:

- «Тройка»,

- «Стрелка»,

- месячный единый проездной билет,

- социальная карта москвича,

- социальная карта жителя Московской области.

Другими словами, разовые билеты временно нельзя будет купить не только у водителей (это была одна из первых мер безопасности, введенная на общественном транспорте) иди бесконтактным способом в кассах метро, но и в терминалах.

«Если электронных карт нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть», - сказал Сергей Собянин.

В российской столице перемещаться на общественном и личном транспорте можно только с цифровыми пропусками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской столице перемещаться на общественном и личном транспорте можно только с цифровыми пропусками.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Номер электронной карты нужно внести в электронный пропуск.

- Прежде, напомним, при заявке на пропуск нужно было вписать номер «Тройки» или «Стрелки», а если их нет - графа остается пустой.

- Теперь же сюда можно будет вписать не только транспортные карты, но и соцкарту, и проездной.

3. Если у вас цифровой пропуск для работы (рассчитанный до 30 апреля), получать новый не потребуется - на портале mos.ru появится сервис внесения изменений в ранее полученные пропуска.

4. Внести номер своей электронной карты в пропуск необходимо как минимум за 5 часов до первой поездки.

«Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен, - пояснил мэр Москвы. - Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса».

5. «Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 г. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы».

6. Стандартные билеты в это время будут действовать только в пригородных электричках. Но и в них, напомним, можно перемещаться только имея действующий цифровой пропуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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