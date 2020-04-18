Закрытие каршеринга в Москве до 1 мая 2020 года на период самоизоляции: что известно

18 Апр 2020 2020-04-18T16:44:40+03:00

Рассказываем, что известно о закрытии каршеринга в Москве до 1 мая 2020 года на период самоизоляции

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Машины каршеринга в Москве еще можно увидеть на стоянках города, но использовать их нельзя – работу сервиса остановили с 13 по 19 апреля. Владельцы каршеринга надеялись, что ограничения носят временный характер, но работу остановили до 1 мая. Об этом значится в дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом в Москве, которые 18 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин.

- Временно приостановить с 13 апреля по 1 мая 2020 года оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы и (или) Московской области. При этом не подлежит приостановлению оказание услуг городской системы велопроката, - значится в указе мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин объяснил, что эпидемия коронавируса в Москве пока не отступила.

- И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды, - написал в своем блоге Сергей Собянин.

Крупные владельцы каршеринга уже посчитали, что за месяц потеряют около 500 млн рублей. Такие суммы взяты исходя из того, что в среднем одна поездка составляет 35 минут, 7 рублей за минуту, то есть 245 рублей с поездки. А в месяц у сервиса могло быть 68-70 тысяч поездок в сутки. К тому же в минус уйдут автомобильные компании, автомойки, шиномонтажные предприятия, которые обслуживали машины каршеринга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU