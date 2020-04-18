2020-04-18T17:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом

В ведомстве отметили, что по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусомМинздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайский гидроксихлорохин, разрешённый правительством для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, по эффективности не отличается от российских аналогов. Такое заявление сделали в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в минувший четверг, 16 апреля, правительство поручило использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса в количестве 68,6 тысяч упаковок.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», - сообщили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, партию из 68,6 тысяч упаковок гидроксихлорохина в Россию на безвозмездной основе передали китайские власти в качестве поддержки в борьбе с эпидемией. В больнице препарат будут передавать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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