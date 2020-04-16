2020-04-16T20:38:45+03:00
Общество

В России разрешили использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин при коронавирусе

Распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Таблетки будут передавать в больницыТаблетки будут передавать в больницыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России разрешили использовать для лечения коронавируса гидроксихлорохин. Это китайский препарат, который у нас в стране пока не получил регистрацию.

Распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Партию из 68600 упаковок в Россию на безвозмездной основе передали власти Китая в качестве поддержки в борьбе с эпидемией. Лекарство успешно применяли китайские медики для лечения пациентов с COVID-19.

Премьер поручил Росздравнадзору провести проверку эффективности и безопасности таблеток. В тоже время он распорядился организовать в Национально медицинском исследовательском центре кардиологии хранение и распределение лекарства по регионам. Распределять будут в соответствии с поручением министерства здравоохранения - в зависимости от эпидситуации в регионах.

Гидроксихлорохин будут передавать в больницы бесплатно.

Сегодня 16 апреля президент Владимир Путин обсудил со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем совместные усилия в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В России разрешили использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин при коронавирусе
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