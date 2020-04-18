Жителям Нью-Йорка предложили докладывать о несоблюдении дистанции

18 Апр 2020 2020-04-18T20:18:38+03:00

Мэр города сообщил, что на специальный телефонный номер можно будет направить фото скопления людей или отдельных групп с указанием места, где эта фотография была сделана

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил жителям города докладывать о случаях несоблюдения социальной дистанции. В своем видеообращение в Twitter он пояснил, что такая мера будет направлена на граждан, которые не понимают требования государства.

«Мы знаем, что есть люди, до которых необходимо донести наши инструкции», - заявил градоначальник.

Согласно предложению Блазио, любой житель сможет направить на специальный телефонный номер фото скопления людей или отдельных групп с указанием места. По его словам, в туда «немедленно» направят сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что ранее власти Нью-Йорка ввели штрафы за несоблюдение норм социального дистанцирования. За такое правонарушение придется заплатить штраф в размере от 250 до 500 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU