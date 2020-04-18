«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Антальи в Екатеринбург и Казань
Два вывозных рейса авиакомпании запланированы на 21 апреля
Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 21 апреляФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 21 апреля, авиакомпания «Уральские авиалинии» двумя рейсами эвакуирует россиян из турецкой Антальи в Екатеринбург и Казань, сообщила пресс-служба Минкомсвязи России.
Уточняется, что вылет самолета по маршруту «Анталья – Екатеринбург» (рейс № SVR3766) ожидается в 13:00 по местному времени, а второй лайнер (рейс № SVR363), который доставит наших соотечественников в Казань, отправится из Антальи уже через час, в 14:00.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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