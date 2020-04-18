Коронавирус в Испании: Режим повышенной готовности продлят до 9 мая

18 Апр 2020 2020-04-18T23:48:18+03:00

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Введенный с 14 марта режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Испании решили продлить до 9 мая включительно. Об этом согражданам объявил в субботу вечером премьер-министр страны Педро Санчес, уточнив, что такое решение приняло правительство, однако его еще должен одобрить Конгресс депутатов (нижняя палата испанского парламента).

В своем телеобращении к народу он подчеркнул, что пока отменить самоизоляцию из-за COVID-19 невозможно, однако с 27 апреля власти сделают послабление для детей, чтобы они могли выходить на улицу гулять, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Испания по числу инфицированных занимает второе место в мире после США, вспышка заболевания в стране началась после того, как коронавирус появился в Италии. На сегодняшний день в королевстве заболели уже 191726 человек, скончались 20043 больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU