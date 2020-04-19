«Врачи работают на износ, берегите их»: пациент с коронавирусом призвал россиян оставаться дома
Один из пациентов инфекционного отделения больницы в подмосковном Реутове, который поступил туда с коронавирусом COVID-19, обратился к россиянам с призывом оставаться дома, чтобы поберечь себя и облегчить жизнь работающих на износ медиков.
«Это не пропаганда. Старайтесь меньше выходить на улицу, контактировать с людьми. Никогда нельзя быть уверенным, что общаешься именно со здоровым человеком. Берегите себя, близких и всех врачей, которые на износ работают. Им очень тяжело. Постарайтесь облегчить их труд», - сказал он он в беседе с телеканалом «360».
Мужчина рассказал, что заболевание переносил тяжело: трудно было дышать, держалась высокая температура, мучился одышкой, но сейчас чувствует себя уже гораздо лучше, и скоро его выпишут из больницы.
При этом он отметил, что медикам в этот период еще сложнее, не хватает медсестер и нянечек, сотрудники больницы работают по двое суток.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о флешмобе медиков под девизом «Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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