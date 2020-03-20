«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня»: Медики запустили флэшмоб с призывом к самоизоляции

В соцсетях стремительно набирает популярность новый флешмоб #StayAtHome, призывающий людей самоизолироваться и оставаться дома, чтобы помочь медикам бороться с пандемией коронавируса COVID-19 и остановить распространение инфекции.

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Первыми эту важную в такое время акцию запустили медики из Малайзии, вскоре к флешмобу присоединились их коллеги по всему миру. Врачи призывают всех, кто еще не стал их пациентом, не выходить на улицу, не пренебрегать карантином.

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Основная идея заключается всего в нескольких словах: «Пожалуйста, сделайте то, что зависит от вас – оставайтесь дома, пока мы работаем».

«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня», - говорится на самодельных плакатах с хэштегом #StayAtHome, которые держат в руках медработники – от главврачей до санитарок.

mohamed alfatih on Twitter

Сотрудники больниц объясняют, что у них нет возможности сидеть дома, им нужно заботиться о тяжелобольных в клиниках, в составе бригад «Скорой помощи» ездить на вызовы к тем, кто действительно очень плохо себя чувствует, ухаживать за лежачими и немощными.

mohamed alfatih on Twitter

«Давайте прервём цепочку заражения. Я верю, что мы сможем это сделать! Оставайтесь дома, хорошо?» - призывают медики.

StanceGrounded on Twitter. My heart can't "We also have family but we can't stay home...Be responsible and STAY HOME because I can't" ...."HELP US" Healthcare workers are literally risking it all to save us. Realize that. They are humans not robots. Over worked, under staffed. STAY HOME! https://t.co/M3iO2gRcl2

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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