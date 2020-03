«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня»: Медики запустили флэшмоб с призывом к самоизоляции

В соцсетях стремительно набирает популярность новый флешмоб #StayAtHome, призывающий людей самоизолироваться и оставаться дома, чтобы помочь медикам бороться с пандемией коронавируса COVID-19 и остановить распространение инфекции.

Первыми эту важную в такое время акцию запустили медики из Малайзии, вскоре к флешмобу присоединились их коллеги по всему миру. Врачи призывают всех, кто еще не стал их пациентом, не выходить на улицу, не пренебрегать карантином.

Основная идея заключается всего в нескольких словах: «Пожалуйста, сделайте то, что зависит от вас – оставайтесь дома, пока мы работаем».

«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня», - говорится на самодельных плакатах с хэштегом #StayAtHome, которые держат в руках медработники – от главврачей до санитарок.

Сотрудники больниц объясняют, что у них нет возможности сидеть дома, им нужно заботиться о тяжелобольных в клиниках, в составе бригад «Скорой помощи» ездить на вызовы к тем, кто действительно очень плохо себя чувствует, ухаживать за лежачими и немощными.

«Давайте прервём цепочку заражения. Я верю, что мы сможем это сделать! Оставайтесь дома, хорошо?» - призывают медики.

