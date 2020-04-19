2020-04-19T05:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в КНР не зафиксировано ни одного летального исхода, из больниц выписали 33 выздоровевших
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китай предпринял очень жесткие меры борьбы с коронавирусомКитай предпринял очень жесткие меры борьбы с коронавирусомФото: REUTERS
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Вторые сутки подряд в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, за минувший день медики выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем девять из них – ввозные из-за границы. Еще шестерых новых инфицированных были выявлены в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один новый заразившийся зарегистрирован в южной провинции Гуандун.

Такие цифры утром в воскресенье, 19 апреля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Отмечается, что за минувшие сутки Отмечается, что за минувшие сутки из больниц страны были выписаны 33 выздоровевших пациента.

Таким образом, с начала вспышки заболевания число заразившихся в Китае возросло до 82735, умерли 4632 человека, излечились в общей сложности 77062 инфицированных. На сегодняшний день в больницах остается 1041 человек, состояние 85 из них врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, как писал сайт kp.ru, распространение COVID-19 в Китае началось в конце 2019 года, а его эпицентром стал город Ухань провинции Хубэй. 23 января власти полностью закрыли город и остановили всё транспортное сообщение с ним, а спустя более двух месяцев Китай справился со вспышкой коронавируса, и Ухань открыли.

Живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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