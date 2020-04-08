2020-04-08T10:09:51+03:00
В мире

Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд

Город стал эпицентром распространения коронавируса в Китае [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Блокировка длилась больше двух месяцевБлокировка длилась больше двух месяцевФото: REUTERS
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После двух месяцев блокировки из-за коронавируса китайский город Ухань наконец открыли. В город и обратно пошли поезда, возобновили рейсы, за исключением авиасвязи с Пекином.

Для жителей Уханя это особенное событие. Из-за пандемии они оказались отрезаны от всего мира, кто-то не смог видеться с родственниками, которые живут в других городах, а кто-то не смог попасть домой, оказавшись в Ухане по делам в момент введения ограничений.

Как сообщает CNN, ограничение на выезд снято с 8 апреля, ограничение на въезд сняли несколько дней назад. Теперь Ухань возвращается к нормальной жизни, как до начала пандемии. Хотя главный эпидемиолог страны заявляет, что распространение коронавируса не завершено в Китае из-за выявления бессимптомных случаев болезни. Около недели назад медики впервые с начала пандемии стали учитывать "бессимптомных пациентов" в общей статистике по заболеваемости.

Поэтому для передвижения людей власти ввели систему QR-кодов на смартфонах. Этот код предъявляют при пересечении границы, посадке в самолет, поезд и так деалее. Если код зеленый, то человек свободно может передвигаться. Если оранжевого или красного, то он в группе риска или заражен. Код меняет цвет автоматически, в базе данных есть все номера телефонов, если человек, к примеру, летел одним рейсом с зараженным, то его код меняет цвет с зеленого на оранжевый.

Ухань после коронавируса: прямая трансляция.Китай снял блокаду с центра эпидемии - Уханя. Смотрите, что сейчас происходит в городе, который был закрыт последние 11 недель

ИСТОЧНИК KP.RU

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