2020-04-19T08:30:46+03:00
В мире

США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса

Расходы штатов превысят доходы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В США 734 969 случаев заболеванияВ США 734 969 случаев заболеванияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Аналитики прогнозируют серьезные экономические проблемы в США в связи с пандемией коронавируса. Америка является самой пострадавшей страной на данный момент - здесь больше всего зараженных и погибших. В стране действуют социальные меры дистанцирования, чтобы сдержать распространение болезни. Но вынужденный простой в работе компаний заставляет людей выходить на митинги - у властей требуют восстановить прежний рабочий режим.

Как сообщают экономисты изданию The Washington Post, в 2020 году госдолг США вырастет до рекордных значений:

- Расходы федерального бюджета США в этом году превысят доходы на 4 трлн долларов, что является наибольшим показателем с 1945 года,- сообщают в издании.

Из-за кризиса компании начнут набирать кредиты, чтобы не потерять бизнес. Пред ними встанет выбор - уволить людей, чтобы сэкономить, либо сократить производство. Выбор, по мнению экспертов, будет не всегда на стороне сотрудников. При этом уровень безработицы уже достиг в США показателей "Великой депрессии".

- Мы определенно находимся в точке невозврата, — заявил профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса
Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии
National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных коронавирусом в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека