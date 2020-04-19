США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T08:30:46+03:00

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Аналитики прогнозируют серьезные экономические проблемы в США в связи с пандемией коронавируса. Америка является самой пострадавшей страной на данный момент - здесь больше всего зараженных и погибших. В стране действуют социальные меры дистанцирования, чтобы сдержать распространение болезни. Но вынужденный простой в работе компаний заставляет людей выходить на митинги - у властей требуют восстановить прежний рабочий режим.

Как сообщают экономисты изданию The Washington Post, в 2020 году госдолг США вырастет до рекордных значений:

- Расходы федерального бюджета США в этом году превысят доходы на 4 трлн долларов, что является наибольшим показателем с 1945 года,- сообщают в издании.

Из-за кризиса компании начнут набирать кредиты, чтобы не потерять бизнес. Пред ними встанет выбор - уволить людей, чтобы сэкономить, либо сократить производство. Выбор, по мнению экспертов, будет не всегда на стороне сотрудников. При этом уровень безработицы уже достиг в США показателей "Великой депрессии".

- Мы определенно находимся в точке невозврата, — заявил профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

ИСТОЧНИК KP.RU