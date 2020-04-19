Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19

19 Апр 2020 2020-04-19T07:00:25+03:00

Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: 66 601 человек уже выздоровел от инфекции Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о коронавирусе в США на 19 апреля 2020 года [видео]

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Последние новости о коронавирусе в США на 19 апреля 2020 года таковы: 734 969 случаев заболевания, 38 903 человека скончались, выздоровели - 66 601 человек.

На сегодняшний день США занимает первое место в мире по распространению инфекции. Во всех штатах введен режим ЧС. Местные жители выходят из дома только в аптеку или магазин, а также выгуливают собак. При этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию и быть в медицинских масках.

Ситуация в Нью-Йорке самая тяжелая, там скончались от инфекции уже 13 157 человек. Медицинские учреждения переполнены, средств защиты от вирусов не хватает. Пациентов размещают уже в полевых и плавучих госпиталях, а также в кафедральном соборе. Власти США закупили 50 тысяч аппаратов ИВЛ, но они будут готовы только в июле.

Между тем, президент США Дональд Трамп уже представил план выхода из карантина, состоящий из трех этапов. На первом американцы могут ходить в кино и собираться группами, строго соблюдая социальную дистанцию. Если в конкретных районах не будет после этого резкий рост числа инфицированных, то местные жители могут собираться по 50 человек. Также откроются учебные заведения. Третий этап - это возвращение к нормальной жизни.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 19 апреля 2020 года, у 19 депортированных из страны гватемальских мигрантов обнаружили COVID-19. 234 человека находятся на карантине в спортивном центре у аэропорта, потому что есть подозрения, что они тоже заражены. Министр здравоохранения Гватемалы заявил, что 50-70 % мигрантов, депортированных из США, прибыли с COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769862" frameborder="0"></iframe> Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU