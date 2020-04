Леди Гага, Элтон Джон и сотня других звезд дали концерт в поддержку врачей, лечащих коронавирус

19 Апр 2020 2020-04-19T13:22:49+03:00

Звезды дали восьмичасовой концерт в поддержку врачей. Особенность его в том, что все они находились дома, а выступление транслировалось в режиме онлайн сразу на нескольких площадках: в инстаграм, твиттере, фейсбуке, YouTube.

Концерт назвали "One World: Together At Home" ("Один мир: Вместе дома"). Звезды собрались, чтобы сказать спасибо врачам, которые борются с коронавирусом.

Выступление разбито на две части. Первую показали с 21:00 18 апреля до 03:00 19 апреля по Москве, вторую — с 03:00 до 05:00. В России часть этого восьмичасового концерта покажет MTV Россия в 17.15 по московскому времени.

Пели для врачей и всех, кто соблюдает режим изоляции, из дома такие звезды как Леди Гага, Элтон Джон, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг, The Killers.

ИСТОЧНИК KP.RU