Глава МВД Швейцарии считает, что ВОЗ должна руководить борьбой с коронавирусом
Главная роль в координации борьбы с пандемией коронавируса должна принадлежать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил на совещании министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» глава МВД Швейцарии Берсе Ален.
«Страны G20 и Швейцария подчеркнули важность объединения усилий в борьбе против болезни. В этом контексте Швейцария подтверждает центральную роль Всемирной организации здравоохранения в противодействии и координации международного реагирования на пандемию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.
Выступая перед главами Минздравов, Берсе Ален подчеркнул, что борьба с распространением заболевания COVID-19 «требует международной солидарности и глобального ответа, с этой угрозой можно справиться только совместными действиями». Стоит отметить, что в ведении швейцарского министра внутренних дел находятся и вопросы здравоохранения. Совещание проходило в дистанционном режиме.
Напомним, как писал сайт kp.ru, число погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 152,5 тысячи, заразились более 2,24 миллиона человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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