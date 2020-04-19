2020-04-20T00:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава МВД Швейцарии считает, что ВОЗ должна руководить борьбой с коронавирусом

Об этом он заявил на посвященном пандемии COVID-19 совещании министров стран G20
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МВД Швейцарии Берсе АленГлава МВД Швейцарии Берсе АленФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главная роль в координации борьбы с пандемией коронавируса должна принадлежать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил на совещании министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» глава МВД Швейцарии Берсе Ален.

«Страны G20 и Швейцария подчеркнули важность объединения усилий в борьбе против болезни. В этом контексте Швейцария подтверждает центральную роль Всемирной организации здравоохранения в противодействии и координации международного реагирования на пандемию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Выступая перед главами Минздравов, Берсе Ален подчеркнул, что борьба с распространением заболевания COVID-19 «требует международной солидарности и глобального ответа, с этой угрозой можно справиться только совместными действиями». Стоит отметить, что в ведении швейцарского министра внутренних дел находятся и вопросы здравоохранения. Совещание проходило в дистанционном режиме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 152,5 тысячи, заразились более 2,24 миллиона человек.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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