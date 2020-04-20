G20 признала: пандемия выявила слабость систем здравоохранения

20 Апр 2020 2020-04-20T03:07:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Министры здравоохранения стран G20 на виртуальной встрече в воскресенье признали, что пандемия коронавирусной инфекции выявила системные недостатки систем здравоохранения. Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи ее организаторами во главе с нынешним председателем "большой двадцатки" Саудовской Аравией.

"Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 высветила системные недочеты в системах здравоохранения. Она также показала уязвимость глобальной возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии", — отмечается в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU