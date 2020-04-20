Трамп хочет выделить больше денег на помощь штатам от COVID-19

20 Апр 2020 2020-04-20T03:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп готов выделить дополнительные средства на помощь штатам и местным властям, чтобы помочь справится с последствиями коронавируса. Об этом сообщает Рейтер. Президент США добавил, что данная помощь должна будет выделяться на основе соответствующего закона, который должен будет получить одобрение в Конгрессе в дальнейшем. Ранее демократы в законодательном органе США уже подняли вопрос о расширении финансовой поддержки регионов, однако Трамп заявил, что его помощь будет выделяться в рамках другой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU