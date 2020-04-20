2020-04-20T14:32:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, смертность от Covid-19 в стране очень низкая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович оценила уровень смертности от коронавируса в РоссииПредставитель ВОЗ Мелита Вуйнович оценила уровень смертности от коронавируса в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России. По её словам, смертность от Covid-19 в стране по-прежнему низкая. Но несмотря на это, число заболевших продолжает расти.

- Хотя в России очень низкий уровень смертности, за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло. Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску, - приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в России зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии от вируса скончалось 405 человек.

За последние сутки заболели 4 268 человек в 76 регионах. В столице 20 апреля прирост заболевших резко снизился. Он составил 2026 новых пациентов за сутки, при том, что вчера это число достигало 3 570 человек. Таким образом, прирост снизился практически в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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