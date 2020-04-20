Собянин про карантинные меры в Москве: за неделю-полторы будет понятно, куда дальше двигаться
Власти российской столицы считают, что необходимо продолжить реализацию мер по самоизоляции и других ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом. Со среды в Москве будет введен автоматический контроль за соблюдением режима пропусков на транспорте. Об этом на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с президентом 20 апреля сообщил московский мэр Сергей Собянин.
- На этой стадии, мне кажется, этого пока достаточно. Через неделю полторы будет понятно - куда дальше будем двигаться, - заявил руководитель рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Мэр столицы отметил, что меры достаточно жесткие меры сдерживания для жителей города продляться до 1 мая, чтобы не допустить дальнейшего стремительного распространения коронавируса.
Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам московского главы, суточное число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в столице снизилось до одной тысячи, что дает медикам работать в нормальном спокойном режиме.
Собянин: Ближайшая неделя — полторы покажут, какие дальнейшие меры против коронавируса нужно принимать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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