Собянин про карантинные меры в Москве: за неделю-полторы будет понятно, куда дальше двигаться

20 Апр 2020 2020-04-20T15:14:43+03:00

Со среды в Москве будет введен автоматический контроль за соблюдением режима пропусков на транспорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Власти российской столицы считают, что необходимо продолжить реализацию мер по самоизоляции и других ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом. Со среды в Москве будет введен автоматический контроль за соблюдением режима пропусков на транспорте. Об этом на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с президентом 20 апреля сообщил московский мэр Сергей Собянин.

- На этой стадии, мне кажется, этого пока достаточно. Через неделю полторы будет понятно - куда дальше будем двигаться, - заявил руководитель рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Мэр столицы отметил, что меры достаточно жесткие меры сдерживания для жителей города продляться до 1 мая, чтобы не допустить дальнейшего стремительного распространения коронавируса.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам московского главы, суточное число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в столице снизилось до одной тысячи, что дает медикам работать в нормальном спокойном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774293" frameborder="0"></iframe> Собянин: Ближайшая неделя — полторы покажут, какие дальнейшие меры против коронавируса нужно принимать.

ИСТОЧНИК KP.RU