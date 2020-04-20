2020-04-20T15:20:54+03:00
Общество

Малеев: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения Россия находится на 64 месте в мире

Владимир Путин проводит совещание по вопросу эпидемиологической обстановки в России
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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В России пик заболеваемости впереди, но удалось избежать скачка новых случаев зараженияВ России пик заболеваемости впереди, но удалось избежать скачка новых случаев зараженияФото: REUTERS
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Россия по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения находится на 64 месте в мире. Об этом сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев во время совещания с президентом 20 апреля.

Встреча проходит в видеоформате. Президент начал с того, что напомнил - пик заболеваемости еще впереди, но благодаря своевременно принятым мерам удалось избежать резкого скачка новых случаев коронавируса. Регионы пока отстают от Москвы по заболеваемости на 2-3 недели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент поручил развернуть дополнительный фонд койкомест в больницах во всех регионах.

Глава государства сообщил о работе над вакциной российскими учеными, но важно, чтобы препарат был безопасным. На проверку и тестирование уйдут месяцы.

- Вакцины скоро у нас не будет,- предупредил Виктор Малеев.

Поэтому один из важных инструментов борьбы с коронавирусом - самоизоляция, режим в Москве продлен до 1 мая.

Путин обсуждает с врачами коронавирус.Владимир Путин проводит совещание с экспертами по коронавирусу - инфекционистами и вирусологами

ИСТОЧНИК KP.RU

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