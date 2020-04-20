2020-04-20T15:48:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Что такое пульсоксиметр, о котором докладывал академик Малеев Владимиру Путину

Знаменитый эпидемиолог предложил оснастить такими приборами пожилых людей, находящихся на домашней самоизоляции [видео]
Анна НИКОЛАЕВА
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Пульсоксиметр позволяет определить уровень дыхательной недостаточности, показывая параметры насыщения крови кислородомПульсоксиметр позволяет определить уровень дыхательной недостаточности, показывая параметры насыщения крови кислородомФото: Shutterstock
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В понедельник во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предложил обеспечивать пожилых людей, находящихся на домашней самоизоляции, приборами-пульсоксиметрами. О чем идет речь?

- Пульсоксиметр позволяет определить уровень дыхательной недостаточности, показывая параметры насыщения крови кислородом, - пояснил «КП» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов. - Вы надеваете прибор на палец, и через пару минут он показывает ваш пульс и сатурацию, то есть уровень насыщения крови кислородом.

- Норма сатурации — от 94% и выше, - продолжает врач. - Все, что ниже 94%, говорит о дыхательной недостаточности.

Если у пациента с коронавирусной пневмонией, другой пневмонией или острым гриппом, на фоне сердечной недостаточности, сатурация падает ниже 94%, это является показанием для назначения поддержки кислородом. Может применяться баллон с кислородом, кислородный концентратор. В любом случае требуется вызов бригады Скорой помощи для решения вопроса о госпитализации, говорит Владимир Бекетов.

СПРАВКА «КП»

Цена пальчикового прибора-пульсоксиметра при покупке в розницу сейчас составляет в среднем 7 — 9 тысяч рублей.

Академик Малеев - о пульсоксиметрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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