2020-04-20T15:05:06+03:00
Политика

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Президент поручил увеличить число мест в больницах для пациентов с коронавирусом и обеспечить защиту врачей
Юлия САЛЬНИКОВА
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На совещании по эпидситуации в России 20 апреля президент Владимир Путин сообщил о замедлении распространения коронавируса в России за счет того, что в стране своевременно приняли меры. Фото: Алексей Дружинин/ТАССНа совещании по эпидситуации в России 20 апреля президент Владимир Путин сообщил о замедлении распространения коронавируса в России за счет того, что в стране своевременно приняли меры. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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На совещании по эпидситуации в России 20 апреля президент Владимир Путин сообщил о замедлении распространения коронавируса в России за счет того, что в стране своевременно приняли меры. Напомним, Россия ограничила въезд всем иностранцам из неблагополучных по коронавирусу стран, после отменили авиасообщение, остались только вывозные рейсы - всех прибывших проверяют на коронавирус и дают предписание 2 недели соблюдать карантин.

Президент сказал, что власти готовы к любому развитию событий. Пока России удается не допустить резкого скачка новых случаев заражения.

- Пик заболеваемости еще в впереди, нам нужно сделать все, чтобы сгладить прохождение этого пика, - сказал глава государства.

Путин обсуждает с врачами коронавирус.Владимир Путин проводит совещание с экспертами по коронавирусу - инфекционистами и вирусологами

Поэтому в конце этой - начале следующей недели во всех региона развернут дополнительные койки. Выделены средства на закупку необходимой техники, товаров, а также средств зашиты для врачей.

- Для медработников должна быть обеспечена повышенная защита от заражения коронавирусом,- подчеркнул Владимир Путин.

В регионах ситуация относительно спокойная на фоне Москвы. Но, как сообщила Татьяна Голикова, регионы отстают от столицы по заболеваемости на 2-3 недели. Через этот срок возможен прирост новых заболевших.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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