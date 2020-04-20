Эпидемиолог рассказал Путину, почему можно открыть детсады и школы во время коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T16:34:19+03:00

По его словам, школьники и воспитанники детских садов лучше защищены от вируса, чем взрослые

Изменить размер текста: A A

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов ответил на вопрос, почему школы и детские сады можно открывать уже сейчас. По его мнению, воспитанники детских садов и школьники не болеют, так как их у них есть природная защита от вируса.

- Эти контингенты не болеют, они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность, - сказал он в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Филатов также рекомендовал открыть парки и места отдыха, подчеркнув, что там не должны проводиться массовые мероприятия.

По мнению ученого, на работу можно выпустить и строителей. Сейчас они находятся в бытовках, в замкнутом пространстве. А это намного повышает вероятность заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в России зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 4 268 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774322" frameborder="0"></iframe> Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов: Я считаю, что можно открыть школы и детские сады..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Президент поручил увеличить число мест в больницах для пациентов с коронавирусом и обеспечить защиту врачей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU