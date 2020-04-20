Эпидемиолог рассказал Путину, почему можно открыть детсады и школы во время коронавируса
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов ответил на вопрос, почему школы и детские сады можно открывать уже сейчас. По его мнению, воспитанники детских садов и школьники не болеют, так как их у них есть природная защита от вируса.
- Эти контингенты не болеют, они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность, - сказал он в ходе совещания с Владимиром Путиным.
Филатов также рекомендовал открыть парки и места отдыха, подчеркнув, что там не должны проводиться массовые мероприятия.
По мнению ученого, на работу можно выпустить и строителей. Сейчас они находятся в бытовках, в замкнутом пространстве. А это намного повышает вероятность заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями.
Напомним, по состоянию на 20 апреля в России зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 4 268 человек.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов: Я считаю, что можно открыть школы и детские сады..
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