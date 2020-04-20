2020-04-20T16:34:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог рассказал Путину, почему можно открыть детсады и школы во время коронавируса

По его словам, школьники и воспитанники детских садов лучше защищены от вируса, чем взрослые
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Филатов Николай Николаевич - бывший главный санитарный врач Москвы. Фото Анатолия Морковкина /ИТАР-ТАСС/Филатов Николай Николаевич - бывший главный санитарный врач Москвы. Фото Анатолия Морковкина /ИТАР-ТАСС/
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Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов ответил на вопрос, почему школы и детские сады можно открывать уже сейчас. По его мнению, воспитанники детских садов и школьники не болеют, так как их у них есть природная защита от вируса.

- Эти контингенты не болеют, они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность, - сказал он в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Филатов также рекомендовал открыть парки и места отдыха, подчеркнув, что там не должны проводиться массовые мероприятия.

По мнению ученого, на работу можно выпустить и строителей. Сейчас они находятся в бытовках, в замкнутом пространстве. А это намного повышает вероятность заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в России зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 4 268 человек.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов: Я считаю, что можно открыть школы и детские сады..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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