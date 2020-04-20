Российские туристы поселились в пещере в Таиланде

20 Апр 2020 2020-04-20T16:48:15+03:00

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Правоохранительные органы Таиланда нашли российских туристов, которые поселились в палатке в пещере бухты Тонсай. Жители страны не могут вернуться домой из-за распространения коронавируса и закрытия границ, а руководство гостиницы не могло позволить им остаться жить в номерах из-за ограничительных мер, сообщает издание Chiang Rai Times.

Туристы из России заявили, что прилетели в Таиланд более двух месяцев назад. В марте их ограбили местные злоумышленники, забрав видеокамеру, дрон и все вещи. Полиция Таиланда так и не нашла похищенное. Из-за инцидента россиянам пришлось надолго задержаться в стране, а когда они приняли решение вернуться в Россию, государства уже закрыли границы и прекратили авиационное сообщение. Отель, в котором ранее жили туристы, также был закрыт, знакомых в стране у них не было, и податься было некуда.

Россияне решили установить палатку в пещере и жили там какое-то время. Сотрудники полиции доставили туристов в медицинское учреждение для сдачи анализов, заражение коронавирусом у них не обнаружили. После тестирования отдыхающих отправили в один из отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим на территории страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что другие российские путешественники не смогли вовремя вернуться в свою страну из Таиланда и поселились в заброшенном храме на острове Пхукет. Трое молодых людей оборудовали помещения руин в своеобразную кухню и столовую, еду и медикаменты им приносили неравнодушные местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU